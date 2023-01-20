GAİD ve UTİKAD Sektör İçin Ortak Çalışacak

Sektörün geleceği için ortak hareket etme ve sorumluluk alma bilinciyle çalışmalarını sürdüren Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği (GAİD), lojistik dernek temsilcileriyle görüşmelerine devam ediyor. GAİD, Güney Anadolu turunun ardından lojistik sektörünün köklü kuruluşlarından Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’ni (UTİKAD) ziyaret etti. Görüşmede GAİD ve UTİKAD arasında olası iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunurken, gümrüklü antrepo sektörünün sorunları ve çözüm önerileri gündeme getirildi.

İki dernek arasında; yıllardır uygulanmasında hiç bir olumsuzluğa rastlanmayan kara taşımacılığında gelen araçların tahliyesi sonrası 48 saat içinde beyannamelerin verilmesi uygulamasının kaldırılması başta olmak üzere, üyelerin yaşadığı ortak sorunlara kamu nezdinde çözüm aranması için iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

GAİD Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci ve UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy’un hazır bulunduğu toplantıya, GAİD Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Özal, Arkın Obdan, Bilgehan Engin, Ahmet Dilik, Gökhan Ergüner, Gökhan İskender, Murat Doğan, Emre Andiç, Selçuk Yılmaz ile UTİKAD Genel Müdürü Alperen Güler katıldı.