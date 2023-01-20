Gemi İnsanlarını desteklemek için imzalar atıldı

Pandemi sırasındaki tedarik zinciri sorunlarının tüm kaotik hikayelerine rağmen, gemi insanları kritik zamanlarda dünyaya gıda, yakıt ve ilaç sağlamaya devam ettiklerini, bununla birlikte gemi insanları ve diğer kilit işçiler sayesinde, krizin en kötüsünün atlatıldığına dikkat çeken ITF Gemi İnsanları Kolu Başkanı David Heindel, “Ekonomi ve sağlıkla ilgili iyileşmeye giden uzun yola girdik. Sektörümüz, mürettebat değişikliği krizi sırasında gemi insanlarını savunmak için bir araya geldi ve onlar adına önemli başarılar elde ettik. Şimdi bu iş birliği ruhunu ileriye taşımak ve onu yeni, ortak zorluklara uygulamak istiyoruz” diye konuştu.

ICS Genel Sekreteri Guy Platten ise bu yeni MoU’nun düşük ve sıfır karbonlu gemilere, altyapıya ve teknolojilere yapılan yatırımlar için düzenleyicilerden daha net kararların alınması da dahil olmak üzere, hem armatörlere hem de gemi insanlarına fayda sağlayacağından emin olduklarını vurguladı.

ICS, ITF ve IMEC geçmişte korsanlık ve gemi insanlarının Covid19 virüsüne karşı aşılanması gibi konularda birlikte çalışmış ancak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kapsamında toplu iş sözleşmeleri ve gemi insanları için asgari ücret müzakerelerinde genellikle masanın zıt uçlarında oturmuşlardır.

Ortaklar mutabakat zaptı ile farklılıklarını bir kenara bırakarak, gemi insanlarının eğitim ve kariyer yollarının iyileştirilmesi, gemi insanlarının daha iyi tanınması ve Denizde Adil Geçiş Görev Gücü'nün (Maritime Just Transition Task Force) eylem planında son zamanlarda ortaya konulan önerilere destek sağlanması konusunda hükümetlerle dayanışma içinde olmak istediklerini belirtmiş oldular. Ayrıca, bahsedilen eylem planı doğrultusunda gemi insanlarının beceri ve yetkinliklerinin arttırılması da amaçlanıyor.

Vira Haber