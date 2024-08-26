Körfeze girmek isteyen gemiler Hereke'de sıra bekliyor. 2023 yılında ortalama 9 bin 500 gemi İzmit Körfezi'nde bulunan limanlara yanaşmıştı.

Marmara bölgesinin önemli limanlarının yer aldığı İzmit Körfezi'nde gemi yoğunluğu yaşanıyor. Onlarca limanın bulunduğu körfeze girmek için gemiler Hereke'de bekletiliyor.



Balıkçılar da şikayetçi

Deniz üzerindeki gemi yoğunluğundan amatör balıkçılık faaliyetleri de etkileniyor. Hereke Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Kadir Uysal, kooperatif bünyesinde plakalı olarak 17 kayıklarının bulunduğunu ve aktif olarak Körfez'de balıkçılık faaliyetlerini yürüttüklerini belirtti. Uysal, "Demirleme sahası, bize çok yakın bulunuyor. Bu durum, hem avlanma sahamızda hem de yasak olan bölgelerde avlanmamız sebebiyle balıkçılık faaliyetlerimizi aksatıyor ve bazı sıkıntılar oluşturuyor" dedi.

Uysal ayrıca, mevcut alanda 20-25, bazen daha fazla gemi trafiği olduğunu vurgulayarak, bu yoğunluğun balıkçıların avlanmasını engellediğini sözlerine ekledi.

Öte yandan 2023 yılında yaklaşık 9 bin 500 yük gemisi Kocaeli körfezine giriş yapmıştı.

Vira Haber