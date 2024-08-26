Erdek'te Su Altı Görüntüleri Denizin Kirliliğini Gözler Önüne Serdi

Erdek'te 8'inci "Geleneksel Su Altı Temizliği" etkinliği yapıldı. Denizde, yaklaşık olarak yarım saat su altında temizlik yapan dalgıçlar, bir kamyonet dolusu çöp çıkardı. Sivil Toplum kuruluşları ve Erdek Dalış Kulübü iş birliğiyle Erdek Liman bölgesinde deniz dip temizliği gerçekleştirildi. Etkinlikte denizden plastik ve cam şişe, araç lastiği gibi çok sayıda çöp çıkarıldı.

Etkinlikte balıkadam kıyafetleri giyen dalgıçların yarım saatlik dalışında, 200 metrekarelik alanda dip temizliği yapıldı. Şişe, pet, lastik, kap, ev atıkları gibi çöpleri gün yüzüne çıkaran dalgıçlar, buldukları eşyalara karşı şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir kamyonet dolusu çöp çıkarılan etkinlikte dalgıçların kameralarına yasınyan görüntülerde Erdek denizinin bazı bölümlerinin kirliliği gözler önüne serilmiş oldu.

Vira Haber