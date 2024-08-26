Özata Denizcilik Halka Arz Oluyor

Yalova Tersaneler Bölgesi'nde 50 bin metrekarelik bir alan üzerinde faaliyet gösteren Özata Denizcilik, yük gemisi, yolcu gemisi, yat gibi çeşitli deniz taşıtlarının bakım ve onarım hizmetlerinin yanı sıra teknik danışmanlık, komple mühendislik hizmetleri, gemi dönüşüm projeleri ve tersane ile yüzer havuz işletmeciliği hizmetleri sunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan halka arz, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde gerçekleştirilecek.

Pay başına satış fiyatı yüzde 35 oranında iskonto uygulanarak 105,00 TL olarak belirlenen halka arzda, Özata Denizcilik’in çıkarılmış sermayesi 60 milyon TL’den 71 milyon 350 bin TL’ye yükseltilecek. Halka arz kapsamında, 11 milyon 350 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 2 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışıyla sunulacak. Toplam 13 milyon 350 bin TL nominal değerli paylar, sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle halka arz edilecek.

Halka arz edilen payların yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara, diğer yüzde 50'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Özata Denizcilik paylarının halka arzı "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Vira Haber