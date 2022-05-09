İzmit Körfezi'nde Sahil Denizanalarıyla Doldu
İzmit Körfezi’nin rengi ‘kokolitofor’ isimli organizmalar nedeniyle turkuaza dönerken, Tütünçiftlik sahili ise denizanalarının istilasına uğradı. Küçük boylardaki binlerce denizanası sahili kapladı.
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İzmit Körfezi'nde denizin rengi önceki gün 'kokolitofor' isimli organizmalar sebebiyle turkuaza döndü. Dün ise Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilini küçük boylardaki binlerce denizanası kapladı.
Sahilde yosunların yüzeye vurmasıyla ‘müsilaja benzer görüntü oluştu.
Atılan atıklar, ekmekler ve yosunlarla kaplanan sahilde denizanaları da kirliliğin arasında kaldı.
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Etiketler : izmit körfezi, çevre kirliliği, deniz, denizanası
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