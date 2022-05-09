Uluslararası Denizci Kadınlar Günü 18 Mayıs'ta Kutlanacak

TMMOB GEMİMO'nun 2016 yılından itibaren her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde düzenlediği YAKAMOZ Sempozyumu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 18 Mayıs’ı Uluslararası Denizci Kadınlar Günü ilan etmesi sebebiyle, bu yıl 18 Mayıs’ta “Uluslararası Denizci Kadınlar Günü”nde, Yakamoz: Deniz ve Kadın Festivali olarak kutlanacaktır.

YAKAMOZ’un amacı, başta, TMMOB GEMİMO bünyesindeki kadın denizci üyelerin bir araya gelerek özellikle kız öğrencilerin staj sorununu çözmek olmuştur. Ardından tüm kadın denizcilerin sorunlarına hitap eden ve bu konuda yol haritası oluşturan bir yapı ile genişletilmiştir. Başarılı kadınların mesleki yolculuklarındaki başarılarını, mesleğin zorluklarını ve teşvik edici yönlerini sunarak denizcilikte mesleğine yeni başlayan öğrenci ve meslektaşlar arasında farkındalık yaratmak, denizcilikteki mesleki yaşamlarına ışık tutmak ve dayanışma oluşturmak hedeflenmektedir.

18 Mayıs Uluslararası Denizci Kadınlar Günü’nde denizcilik sektörünün ışıldayan kadınlarının bir araya geleceği "Yakamoz: Deniz ve Kadın Festivali”, DFDS Ana Sponsorluğunda İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde sektörün önde gelen temsilcilerinin, uzmanlarının, akademisyenlerinin ve tüm fakültelerden gelecek denizci öğrencilerin katılımıyla saat 14.00-18.00 arasında kadının denizlerdeki varlığı kutlanacaktır.

Siz değerli YAKAMOZ veya YAKAMOZ destekçileri ile 18 Mayıs'ta İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde görüşmeyi dileriz.

Festival katılım kayıt linki;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyDIaloh4BmvBbggkfKmOdCw3HF3iNVR4Ba6fVnJ1M3pHkfw/viewform