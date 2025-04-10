İzmit Körfezi'nde Tanker Gemisinde Korkutan Yangın

Edinilen bilgiye göre, İzmit Körfezi açıklarında "HAFNİA AFRİCA" isimli 228 metrelik tanker gemisinin makine dairesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının ardından gemide bulunan karbondioksit söndürme sistemi devreye girdi. Yangın büyümeden söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Gemide soğutma çalışmaları sürüyor.

Vira Haber