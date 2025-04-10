Yalova'dan 3 Ayda 139 Milyon Dolar İhracat

Yalova'daki firmalar 2024 yılını 578 milyon 296 bin dolar ihracatla tamamlamıştı. 2025 yılının ilk 3 ayında ise kentten 139 milyon 666 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Yalova'dan ocakta 49 milyon 71 bin dolar, şubatta ise 71 milyon 997 bin dolar ihracat yapılmıştı. Geçtiğimiz mart ayında ihracat ise 18 milyon 597 bin olarak gerçekleştirildi.

Yalova'da 2025 yılında ihracatın başını yine geçmiş yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü çekti. 3 ayda 119 milyon 323 bin dolar ihracat yapan tersaneleri 5 milyon 696 bin dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti. Kente en çok ihracat yapılan üçüncü sektör ise 3 milyon 397 bin dolarla madencilik ürünleri oldu.

Türkiye'de süs bitkileri üretiminde söz sahibi illerden Yalova'da, sektörün 3 aylık ihracat performansı 2 milyon 548 bin dolar oldu.



Vira Haber