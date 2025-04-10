Ro-Ro Seferlerinin Yapıldığı Karasu Limanı’nda Cinayet

Dün gece saatlerinde Ro-ro seferlerinin yapıldığı Karasu Limanı’nda Lerzan K isimli geminin girişinde meydana gelen olayda, 55 FD 434 plakalı tırın sürücüsü Ahmet Çubukçuoğlu ile gemide görevli olan O.Ö. arasında tırın gemi içerisinde park edilme meselesinden kaynaklı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada elinden bıçaklanan gemi çalışanı O.Ö., tır sürücüsü Ahmet Çubukçuoğlu’nu bıçaklayarak ağır yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen tır sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Vira Haber