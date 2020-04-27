İzmit Körfezi’nde Yunus Balıkları Şov Yaptı

İzmit Körfezi Başiskele ve Gölcük açıklarında görülen yunuslar, deniz temizliği için seyir halindeki Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ait deniz aracıyla yarıştı.

Ekibin bulunduğu tekneye refakat eden 12 yunusun sudaki dansı, teknedeki personelin cep telefonuyla kaydedildi.

Yunuslar, kıvrak hareketleriyle görenleri kendilerine hayran bıraktı.

Vira Haber