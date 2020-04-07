Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüsle İlgili Doğru Bilinen Yanlışları Açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF “korona virüsü efsaneleri”yle ilgili açıklama geldi. Koronavirüsle ilgili doğru bilinen yanlışları açıkladı.

SARIMSAK İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Koronavirüsle ilgili dolaşan efsanelerden biri sarımsağın iyi gelmesiydi. Dünya sağlık örgütü, her ne kadar antimikrobiyal özelliklere sahip olsa da sarımsağın koronavirüse karşı bir savunma mekanizması oluşturduğuna dair bir kanıt olmadığını açıkladı.

ANTİBİYOTİK BAKTERİLERE ETKİ EDER VİRÜSLERE DEĞİL

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasına göre antibiyotik, koronavirüs için etkin bir ilaç değil. Antibiyotikler yalnızca bakterilere etki eder, virüslere değil. Koronavirüs de bir virüs olduğundan ötürü antibiyotik kullanılması doğru değil.

DONDURMA YEMEK HASTA EDER Mİ?

Öte yandan dondurma yemenin koronavirüse sebep olduğu şeklindeki iddialar hakkında konuşan Gornitzka, “Dondurmalardan uzak durulması gerektiğine ya da diğer soğuk gıdaların hastalığı engellediğine dair haberler sık sık gündeme geliyor. Elbette bunlar da doğru değil” dedi.

ALKOL VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Dünya Sağlık Örgütü “Üzerinize alkol ve klor dökmek eğer hastaysanız bir işe yaramaz. Aksine bu tür maddeler vücuda zarar verebilir. Göz ve ağız bölgelerindeki mukoza zarına zarar verebilir” açıklamasını yaparak alkol koronavirüse iyi geliyor efsanesini sonlandırdı . Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü alkol tüketmek koronavirüse iyi geliyor efsanesini de yalanladı.

Vira Haber