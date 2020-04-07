Kehribarın İçinden Dinazor Kafası Çıktı

Gagasıyla birlikte 14 milimetre uzunluğundaki bu küçük kafa, şimdiye dek keşfedilen en küçük dinozorlardan birine ait. Hemen hemen 100 milyon senedir kehribar içindeki yaratık, modern kuşlara dönüşen dinozor grubuna aitti. Bulunan hayvan, tahminen yaşayan en küçük kuş olan arı sinek kuşu büyüklüğündeydi.

Myanmar’da keşfedilen fosil, Oculudentavis khaungraae şeklinde isimlendirildi. Modern kertenkeleler gibi başının yan kısımlarında iri göz yuvalarına sahipti ve gözlerinin yansıyan ışığı sınırlayan dar açıklıkları vardı. Bu durum, hayvanın bütün gün aktif olduğuna dair sağlam bir ipucu olma niteliğini ortaya koyuyor.

Oculudentavis’in keskin dişlere sahip olması, böcekleri ve diğer küçük omurgasızları yiyen bir yırtıcı olduğunu gösteriyor.

150 MİLYON YILLIK BİR TÜR OLABİLİR

Araştırmacılar bunun 150 milyon ila 120 milyon sene önce yaşamış türler olan Archaeopteryx ve Jeholornis’e benzer ilkel bir kuş grubuna ait olduğunu söylüyorlar.

Çarpıcı bulgu, küçük kuşların, daha büyük olan dinozorlardan nasıl evrimleştiklerine ışık tutabileceği söyleniyor..

Vira Haber