Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan şehrinde başlayan koronavirüs salgını esnasında Çinli meslektaşlarıyla iletişime geçen Levitt, durumun ne derece karmaşık olduğunu anlattıklarında, bir sonuca ulaşmak için verilere derinlemesine bakmaya karar verdiğini ifade etti.

Salgın konusunda uzman olmadığını, fakat sayıları analiz edebileceğini belirten Levitt, enfeksiyona yakalananların oranı her gün yüzde 30 artarken, virüsün yayılma hızı aynı oranda devam ettiğinde, tüm dünyanın 90 gün içinde enfekte olabileceğini gördü. Ancak Levitt, sayıları işlemeye devam ettiğinde örüntünün değiştiğini fark etti. 1 Şubat'ta istatistiklere ilk baktığında Hubey bölgesinde günde bin 800 yeni vaka ortaya çıkıyordu. 6 Şubat'ta bu sayı günde 4 bin 700 vakaya ulaştı, ancak durum 7 Şubat'ta değişti.

“İKİ HAFTA İÇİNDE DURUMUN İYİŞECEĞİ SONUCUNA VARDIM”

Levitt, "Yeni enfeksiyonların sayısı lineer olarak düşmeye başladı, durmadı. Bir hafta sonra, ölü sayılarında da aynısı oldu. Eğrideki bu dramatik değişim medyan noktasına işaret ediyordu ve pandeminin ne zaman sona ereceğine dair daha iyi bir tahmin yapmaya olanak tanıyordu. Buradan hareketle, Çin'in bütününde iki hafta içinde durumun iyileşeceği sonucuna vardım. Ve şu an kesinlikle çok daha az sayıda yeni enfeksiyon mevcut." ifadelerini kullandı.

"ÇİN'DE MART SONUNDA KAYBOLABİLİR"

Levitt, verileri daha ileriye taşıyarak salgının Çin'de büyük ihtimalle martın sonunda biteceğini tahmin ediyor. Levitt, "Üstel büyüme modellerinde, yeni insanların her gün enfekte olabileceğini varsayarsınız, çünkü yeni kişilerle görüşmeye devam edersiniz. Fakat kendi sosyal çevrenizi düşünürseniz, aslında her gün aynı insanlarla görüşüyorsunuz. Yeni insanlarla toplu taşımada karşılaşabilirsiniz" dedi.

Fakat Levitt'e göre karantina ve sosyal teması azaltmak sonucu etkileyen tek faktör değil. Virüsün ilk kez ortaya çıktığı Vuhan'da, teorik olarak bütün nüfus enfekte olma riskiyle karşı karşıyayken nüfusun yalnızca yüzde 3'ü virüsten etkilendi.

ÇİN VAKALARIN SIFIR OLACAĞI NOKTAYA ULAŞTI

Levitt, diğer ülkelerde virüsün ne zaman azalmaya başlayacağına dair bir tahminde bulunmadı. Hesaplamalarına göre, Çin vaka sayılarının sıfır olacağı noktaya yaklaştı. Güney Kore de medyan noktasının çoktan geçti ve yeni vakaların oranında azalma görmeye başlayacak.

Vira Haber