Sağlık Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Uyarı

Türkiye'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların, koronavirüs salgını sebebiyle dışarı çıkmalarına yasak getirildi. Yasağa uyanlar kadar, uymayanlar da var.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vatandaşlardan koronavirüs önlemler kapsamında evde kalınması yönündeki çağrılara uymasını istedi.

Özlü, uyarılara rağmen dışarı çıkanlara Twitter hesabından, "Bir bilim kurulu üyesi olarak, işin ciddiyetini anlamayıp hala sokağa çıkanlara bir önerim var; Evde oturup TV izlemek, yoğun bakımda tavanı izlemekten daha iyidir." paylaşımında bulundu.

Vira Haber