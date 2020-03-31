Denizde Kendini Karantinaya Alanlar Dikkat

Su Üstünde Bloğu yetkilisi Eren Budaklı, su üstünde yaşamda insanların azlığı ve dış dünya ile görüşmenin az olması sebebiyle sosyal mesafe çok önemsenmese de temizlik, dengeli beslenme ve özellikle güvertenin hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de her alanda ciddi önlemler alınırken, teknelerde yaşayan ve kendilerine karantinaya alan kişilerin güverte temizliği için yapması gerekenleri açıklayan Su Üstünde Bloğu yetkilisi Eren Budaklı, koronavirüs sürecinde özellikle güverte temizliğinin çok fazla hassasiyet istediğini ifade etti.

Gemi ve teknelerde oluşan hastalık ve sağlık sorunlarının en önemli nedenlerinin başında hijyen ve yanlış beslenme geldiğini belirten Budaklı, karantina sürecini gemi ve teknelerde sürdürenlere seslendi.

“TÜM GÜVERTEYİ YIKAYIP TEMİZLEYİN”

Eren Budaklı açıklamasında; “ Tüm güverteyi yıkayın ve temizleyin. Sonrasında kurt oluşumunu engellemek için önerilen yağları kullanın. Cam, güverte ve lumbozları kontrol edin ve sızdırma yapmadığından emin olun. Güverte-tekne bağlantılarını dikkatle kontrol edin.

Tel, makara ve halatları kontrol edin ve gerekli durumlarda değiştirin. Zincirleri, demir ırgatı ve genel olarak donanımı kontrol edin ve sonrasında ırgatı yağlayın. Payandaları, vinçleri ve makaraları kontrol edip, temizliğini yapın.

Can salını ve botunu inceleyin ve eğer onarılması veya değişmesi gerekiyor ise bunu gerçekleştirin. Bunların yanında vücut direncini arttırmak için bu dönemde beslenmenize daha fazla önem gösterin” dedi.

Vira Haber