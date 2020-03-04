Gemiler Robotların Eline Geçiyor

HMM, sualtı robotları alanında uzman olan yerli bir üretici olan TAS GLOBAL şirketiyle işbirliği anlaşması imzaladı.

TAS GLOBAL, insanlar için tehlikeli bir ortam olan gemilerin gövde temizleme işini değiştirmeyi planladıklarını söyledi. Sualtı robotlarının endüstriyel kazaları önlediğini ve çevre kirliliğini azalttığını vurguladı. Ayrıca geliştirilen bu robotların okyanus yaşantısına da zarar vermediğini ifade etti.

Bilindiği gibi bazı ülkeler, su istilacı türlerin (AIS) okyanuslar arasında kolay bir şekilde taşınması ve deniz yaşamını tehlikeye sokan zehirli gövde boyutları nedeniyle gemilerin su içinde temizlenmesine izin vermemektedir.

Su altı robotları ise zararlı maddeleri ana gövdelerine bağlı bir filtreleme sistemi ile kıyı arıtma tesislerine ulaştırmak amacıyla tasarlandı.

Önemli derecede indirilmiş çalışma saatleri ile maliyetleri % 40'a kadar düşürüp gövde kaplamalarına zarar vermeden daha hassas bir temizlik işlemi yapıyor.

Vira Haber