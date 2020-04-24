Karadeniz'de İlk Sondaj Başlıyor Bakan, Tarih Verdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayın programında Karadeniz’de Fatih sondaj gemisiyle ilk kez yapılacak olan petrol arama ve sondaj çalışmaları için tarih verdi.
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Fatih sondaj gemisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Dönmez, Akdeniz’de devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dönmez, “Fatih sondaj gemimizin iş planı tamamlanınca şu anda biz gemimizi Marmara’ya çektik.
Niyetimiz Temmuz ayı içerisinde Karadeniz’de kendi milli sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapmak. Akdeniz’de çalışmalarına devam eden Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik çalışmalarına devam ediyor.
Yavuz sondaj gemimiz de an itibariyle adanın batısında. Selçuklu-1 lokasyonunda çalışmalarına devam ediyor. Bu krizi atlatır atlatmaz eski tüketim seviyelerine ulaşacağız” ifadelerini kullandı.
Vira Haber
Vira Haber
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