İzmit Körfezi'ni Kirleten 6 Gemiye 5.8 Milyon TL Ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı deniz denetim ekiplerince, 2020 içerisinde yapılan İzmit Körfezi’nde kirliliği engelleme çalışmaları sırasında son bir yılda 6 geminin denizi kirlettiğini tespit edildi. İzmit Körfez'ini kirlettiği belirlenen 6 gemiye toplam 5 milyon 819 bin 824 TL para cezası kesti.

Ekipler, genel çevresel kirlilik kontrollerini de yıl boyunca sürdürdü. Ekipler yıl içerisinde 502 adet denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında olumsuzluk gözlenen 956 olaya müdahale edildi. 58 adet olay ise yetkisi gereği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletildi.

Çevre ekipleri, ısınmadan kaynaklı yaşanan hava kirliliklerine karşı 2020 yılı içerisinde 158 işyerini denetledi. Denetimler sırasında bu işyerlerinin mevzuata uygun çalıştığı gözlendi. Çevre ekipleri ayrıca kent genelinde gürültü kirliliğine karşı 703 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde gürültü kirliliğine neden olan 10 işyerine 366 bin 675 TL para cezası kesildi.

2006 yılında İzmit Körfezi’nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe yönelik tespit ve idari yaptırım kararı verme yetkisi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na verildi. Bu amaçla edinilen kontrol gemisi, İzmit Körfezi’nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğini yakından takip ediyor. Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi’ni kirleten gemilerin kâbusu oldu.

Vira Haber