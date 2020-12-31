Kruvaziyer Sektörü Yeni Yıldan Umutlu

Salgınla birlikte seferlerini durduran kruvaziyerciler denizlere geri dönüş hazırlığına başladı. Dünya devlerinden MSC Cruises, ocak ayı itibariyle iki gemiyle Akdeniz’e açılıyor. Şirket, bu yıl Türkiye uğraklarına da yeniden başlıyor.

Aysel Yücel'in Dünya'da yer alan haberine göre, en büyük kruvaziyer şirketlerinden MSC Cruises, ocak ayı itibariyle sefer sayısını artırıyor. Şirket, bu yıl Türkiye’ye de yeniden sefer başlatacak. MSC Cruises Türkiye Müdürü Burak Çalışkan, aşının yaygınlaşmasıyla sektörde önümüzdeki yazdan sonra gerçek anlamda iyileşme beklentileri olduğunu vurguluyor.

Bilindiği üzere, pandemiden en büyük darbeyi alan sektörlerden biri kruvaziyer oldu. Sektör nisan ayı itibarı ile seferlerini durdurdu. Ardından ağustos ayında seferlerine yeniden başlayan ilk şirket MSC Cruises oldu. MSC Grandiosa, ağustos ayından bu yana Akdeniz’de seyrini sürdürdü. Noel periyodunda İtalyan hükümetinin getirdiği seyahat kısıtlamaları sebebiyle gemi operasyonları geçici olarak duraklatılsa da ocak ayından itibaren yeniden faaliyet göstermeye devam edecek. Çalışkan, ocak ayında ayrıca MSC Magnifica isimli geminin de operasyonlarına yeniden başlayacağını aktarıyor.

GERÇEK TOPARLANMA YAZDAN SONRA

Aşının bulunmasının her sektörde olduğu gibi kruvaziyere de olumlu yansıyacağını ifade eden Çalışkan, “Normale dönüşün başlamasının ardından ülkelerin yerel otoritelerinin seyahate ilişkin kısıtlamalarının azalacağını ve bunun akabinde misafirlerimizin hayal ettikleri tatile güvenli bir biçimde erişimlerinin artacağını öngörüyoruz. Aşının bulunmasının ardından nisan ayına kadar 300 milyon doz aşının dünya nüfusuna uygulanacağı öngörülüyor. Bu gelişmenin ışığında önümüzdeki yazdan sonra gerçek anlamda iyileşmeler yaşayacağımıza inanıyoruz” açıklamasını yapıyor.

MSC, 2021 yılında Türkiye limanlarına geri dönmeye hazırlanıyor. ‘Muhteşem Ege & Akdeniz’ programı kapsamında MSC Poesia isimli gemi, İstanbul ve Kuşadası hareketli olarak seferlerini gerçekleştirecek. Çalışkan, “11 gecelik Ege & Akdeniz rotası kapsamında misafirler, Avrupa ve Asya kıtalarının buluştuğu şehir İstanbul, antik Kuşadası ile birlikte Pire, Yunanistan ve İtalya’nın Palermo, Civitavecchia (Roma) ve Cenova limanlarına muhteşem bir yolculuk bekliyor” diyor.

20 MİLYAR EUROLUK 22 GEMİ YATIRIMI

Birçok kruvaziyer şirketi pandemi sürecinde, risklerini minimuma indirmek amacıyla eskiyen gemilerini hurdaya gönderdi. Çalışkan, MSC Cruises olarak genç bir filoya sahip oldukları için hurdaya gemi göndermediklerini söylüyor. Aksine filodaki gemi sayısını 17'den 39'a çıkaracak yatırım programı değişiklik olmadan devam ediyor. Çalışkan, “2021 yılında iki gemimizi daha denize indiriyor olacağız. Bunun dışında doğa dostu LNG ile çalışan World Class gemilerimiz de önümüzdeki dönemlerde planlandığı şekilde filomuza katılacak” açılamasını yapıyor.

MSC Cruises, yeni gemilerin inşalarına ve yatırımlarına devam ediyor. Şirketin, 2030’a kadar 22 yeni geminin inşası ve 6 yeni gemi sınıfı ile 20 milyar €’luk yatırım hedefi bulunuyor. Şirket, karbon ayak izimizi azaltmak için likit doğalgaz ile çalışan “LNG Power” ve rüzgar enerjisi ile çalışan “Wind Power” gemi sınıflarına ait gemileri filoya ekleyecek.

24 SAATE 48 STERİLİZASYON İŞLEMİ

Burak Çalışkan, gemilerde virüs riskini ortadan kaldırmak için her türlü önlemi aldıklarının altını çiziyor. Kruvaziyer tutkunlarının bu sayede yeniden rezarvasyonlara başladığını vurgulayan Çalışkan, kabinler ile ortak alanların temizliği ve sterilize edilmesi konusunda Çalışkan, şu bilgileri veriyor: “Özellikle ortak alanlarda temizlik ve hijyen çalışmaları gün içinde gemimizde sıklıkla tekrarlanıyor. Örneğin her asansör 24 saat içinde 48 kez sterilize ediliyor. Hava menfezlerinde hidrojen peroksit ile bir aerosolizasyon etkisi vardır. Toksik değildir ve yüzde 99 biyolojik olarak parçalanabilir. Bu yöntem ameliyathanelerde de kullanılıyor. Dolayısıyla en güvenli yöntemlerden biri olduğunu söyleyebiliriz.”

MÜRETTABATIN VİRÜS RİSKİ SIFIRLANIYOR

Peki, mürettabat ne sıklıkta COVID-19 testi yaptırıyor? Mürettebatın kendi ülkesinden ayrılmadan önce test yaptırması gerekiyor. Buna ek olarak gemiye binmeden önce testi tekrar yaptırıyor. Ayrıca gemiye katıldıkları andan itibaren her ihtimal değerlendirerek, 14 gün boyunca izole bir şekilde ayrı tutuluyorlar. Ve yine tüm bunlara ek her ay dört kez swab testi uygulanıyor. Gemi personeli gemiye ayak bastıkları andan itibaren kontratları bitene dek karaya çıkmıyor. Çalışkan, böylece personelin dışarıdan virüs getirme riskini ortadan kaldırdıklarını vurguluyor. Tüm konuklar biniş öncesi mevcut evrensel testi yaptırıyor. MSC buna ayrıca, yolculuk süresince tüm misafirler için gemide ilave testler yapıyor.

YOLCU KAPASİTESİ %70 AZALTILIYOR

Sosyal mesafe kapsamında, misafirlerin toplam kapasitesinin yüzde 70 oranında azaltılmasıyla, yaklaşık olarak kişi başına 10 m2 daha fazla alan sağlanıyor. Ortak alanların kapasitesi düşürülürken etkinlikler de daha küçük gruplarla yapılıyor. Ayrıca konuk sayısının yönetilebilmesi için konukların hizmet ve aktivitelerden önce rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Asansörler gibi yerlerde maske zorunlu.

GEMİ DIŞINDA ‘SOSYAL BALON’LA ÖNLEM ALIYOR

Konukların sağlıklarını ve ziyaret edilen limanlardaki toplulukları korumak için bir "sosyal balon" çalışması uygulanıyor. Misafirler geminin düzenlediği geziler haricinde, gemiden çıkamıyor. Geziler esnasında ise gemi görevlileri ve tur rehberlerinin kontrolünde, kafile olarak geziye devam ediliyor. Misafirleri gezdirecek tur rehberleri ve otobüs şoförleri gezi öncesinde hızlı PCR testine tabii tutuluyor. Pozitif sonuç ihtimaline karşın her bir şoför, otobüs ve tur rehberinin yedeği limanda hazır bekletiliyor. Çalışkan, “Böylece tüm kara gezilerinde, protokolün sağlık ve güvenliğine yönelik güçlü ve katı standartlar aynı şekilde uygulanıyor” diyor.

Vira Haber