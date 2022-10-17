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İzmit Körfezi'ni Kirleten Gemiye 2 Milyon 380 Bin 118 Lira Ceza Kesildi

İzmit Körfezi'ni Kirleten Gemiye 2 Milyon 380 Bin 118 Lira Ceza Kesildi

Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 380 bin 118 lira ceza uygulandı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi'nde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Türk bandıralı "Ondina" adlı geminin denizi kirlettiği belirlendi.

Körfezi kirleten gemiye 2 milyon 380 bin 118 lira ceza kesildi.

Gemi etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.

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