Tamer Kıran ve Ekibi Seçimi Farkla Kazandı

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Kampüsü’nde 15 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen 2022-2026 Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi seçimi için oy kullanma işlemi akşam saat 17:00’de sona erdi. Katılımın yüksek olduğu İMEAK DTO Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda sandıklar kapandıktan sonra oyların sayımına başlandı. Denizciliğin farklı kollarını temsil eden 48 meslek komitesi içerisinde mavi liste ile seçime giren Tamer Kıran, 47 meslek komitesini kazanarak seçimi farkla kazandı.

Seçim sonucunun ardından alkışlarla kısa bir konuşma yapan Tamer Kıran, “Bugün gözbebeğimiz, Piri Reis Üniversitesi’ndeyiz. Bir cumartesi gününde İstanbul içinden ve dışından İzmir, İskenderun, Rize, Samsun, Van, Bodrum, Antalya, Trabzon’dan birçok katılımcı bize desteklerini vermek için geldiler. Bizleri bu şekilde onurlandırdılar. Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde herkesi kapsayacak şekilde göreve devam edeceğiz. Çok güzel 4 yıllık bir dönem geçirdik, inşallah daha da güzel bir 4 yıl daha geçireceğiz. Bugün bu seçimi birkaç gün yaptığımız çalışmalar sayesinde değil, 4 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar sayesinde kazandık. Aslında sizler kazandınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada bazı komitelerde çalışan arkadaşlarıma biraz daha fazla teşekkür ediyorum. Hep birlikte güzel bir dönem diliyorum, hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Günün sonunda seçimde ipi göğüsleyen ekip toplu fotoğraf çektirerek günü noktaladı.