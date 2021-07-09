İzmit Körfezi'ni Kirleten Gemiye 530 Bin Liralık Ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ekipleri tarafından yapılan denetlemeler sırasında Körfez Yarımca mevkiindeki bir limanda bağlı bulunan tanker gemisinin denizi kirlettiği tespit edildi. Tankere müdahale edilerek 530 bin 213 TL para cezası kesildi. Büyükşehir'e bağlı ekipler bölgede temizleme çalışmalarına başladı.

Vira Haber