Meclis Toplantısının Gündeminde Dünya Ekonomisi ve Denizcilik Piyasaları Vardı

İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır başkanlığında açılışı yapılan toplantıda gündeme geçilmeden önce vefat eden kişilerin isimleri okundu ve kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilendi. Meclis Katip Üyesi Serhat Barış Türkmen’nin okuduğu isimler şöyle: “İMEAK DTO Üyesi Kalafatoğlu Dış Ticaret ve Turizm Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kalafatoğlu, İMEAK DTO Eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TÜDEV Eski Yönetim Kurulu Üyesi, Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve TOBB Eski Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Rıdvan Kartal, Meclis Üyesi Nuri Sonay’ın babası Sonay Denizcilik A.Ş. kurucusu armatör Hilmi Sonay.”

Toplantı, ilk gündem maddesi olan 03.06.2020 tarih ve 39 sayılı toplantı zabıtları ile ikinci gündem maddesi olan 2020 mayıs ayı mizanın okunup onaylanmasıyla başladı. Üçüncü gündem maddesi olarak ise meclis üyelerine verilecek huzur hakkı görüşülerek oylandı.

Ardından gündem dışı ek madde olan, İMEAK DTO’nun yüzde 10 ortağı olduğu Rize İnşaat Yatırım A. Ş.’nin sermaye artırımının meclis üyelerine sunulması ele alındı. İMEAK DTO Meclis Katibi Barış Türkmen tarafından yapılan sunumda, Rize İnşaat Yatırım A. Ş.’nin 11 Haziran 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel toplantısında şirket sermayesinin 30 milyon 450 bin TL’den 80 milyon TL arttırılarak 110 milyon 450 bin TL’ye çıkarılması kararı verildiğini ve yüzde 10 ortak olan İMEAK DTO’nun hisse oranına karşılık 8 milyon 13.14 TL’lik artırıma gidilmesi hususunu dile getirdi. Yapılan sunumundan ardından sermaye artırımı ile bilgi veren İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, DTO’nun 80 milyon liralık artırımının yüzde 10’unu ödeyebilecek durumda olduğunu belirterek meclis üyelerinin oylamasına sundu. Meclis üyeleri sermaye artırımı gündemini oy çokluğuyla kabul etti.

Yapılan oylamaların ardından 17 Haziran Perşembe günü aramızdan ayrılan İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) eski Başkan Yardımcısı ve Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) eski Genel Sekreteri gibi birçok önemli görevde bulunan denizcilik sektörünün saygın isimlerinden merhum Rıdvan Kartal anısına hazırlanan video izlendi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun Haziran ayı faaliyetlerinin sunumu meclis üyeleri ile paylaşıldı. Daha sonra İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, bir konuşma yaptı.

Tamer Kıran, "Dökme yük piyasasında liman sıkışıklığı gibi aksamalardan kaynaklı olarak navlunlar; Haziran ortasında son 10 yıl en yüksek seviyesine ulaştı. Konteyner tarafında da talep artışının devamı, liman sıkışıklıkları ve lojistik yetersizlikler gibi faktörler nedeniyle navlunlar ve gemi kiralamaları rekor seviyelerde seyrediyor. Önümüzdeki sürece ilişkin beklentiler de talebin arza göre birçok segmentte daha hızlı bir gelişme göstermeye devam edeceği yönündedir” dedi.

Kıran, “Geçtiğimiz hafta, TOBB'nin Müşterek Konsey Toplantısını Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfü Elvan'ın katılımı ile gerçekleştirdik. Toplantıda söz alarak; sektörümüzde öncelikli olarak gördüğümüz konuları dikkatlerine sunduk. Tonaj Harcı Takip Kütüğü Kanun Taslağının Yasalaşması, 2581 Sayılı Kanun uygulamasında KDV ve ÖTV Kanunları açısından yaşadığımız sorunların çözülmesi, Koster Filosu Yenileme Projesi'nin hayata geçirilmesi için banka kredisi desteği, Pandemi nedeniyle Yunan Adaları'na sefer yapamayan yolcu gemileri ve feribotlara mali destek sağlanması, Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgeli, yatak kapasiteli ticari yatların işletmelerinde ve deniz yolu yolcu taşımacılığında KDV'nin kalıcı olarak yüzde 8 oranında uygulanması, denizcilik sektörü için bir ihtisas bankasının görevlendirilmesi ihtiyacı konularındaki beklenti ve taleplerimizi Bakanımıza ilettim” açıklamasında bulundu.

Kıran, “Taleplerimizi ilgili kurumlara iletmeye devam ediyoruz. Mayıs ayından itibaren kamuoyunun gündeminde olan "Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununu" yakından takip ediyoruz. Kirliliğe ivedilikle çözüm bulunması için çalışmalar başlatıldı. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kuruldu. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer aldığım kurulda; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu TURMEPA'yı ve GİSBİR Başkanı olarak Murat Kıran da Gemi İnşa Sanayisini temsilen üyeler arasında bulunmaktaydı. İlk toplantımızı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında; 15 Haziran Salı günü gerçekleştirdik. Yaklaşık bir aylık süreçte yapılan çalışmalar sonucunda; Marmara Denizi'nde gözle görülür bir iyileşme olduğunu söylemek mümkün. Ancak tehlikenin tamamen ortadan kalkması için; uzun soluklu bir çalışma gerekiyor. Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın da dikkat çektiği gibi; Marmara Denizi'ne verilen yüksek azot ve fosfor seviyelerinin aşağıya çekilmesi büyük önem arz ediyor. Sorunun çözümü için, İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak aktif rol aldığımızı ve elimizden gelen her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum” dedi.

“DENİZ TİCARET FİLOMUZUN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI GEREKMEKTEDİR”

Kıran, “Türkiye için denizcilik sektörü vazgeçilmezdir. Denizcilik sektörümüzün; modern, ileri teknoloji gemileri inşa etme kapasitesine sahip tersaneleri, limanları, yetişmiş personeli, büyüyen deniz ticaret filosu ve diğer iş kollarıyla ülke ekonomisine katkısı her geçen gün artmaktadır. Denizci ülkemiz için, gelinen bu dikkate değer seviye ile yetinmemeliyiz. Ülkemizin yer aldığı stratejik konumu, genç nüfusu, denizcilik tecrübesi ve bilgi altyapısı; tüm avantajlarından faydalanılarak dünya deniz taşımacılığındaki payımızın artırılması geleceğimiz yönünden büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, denizcilik sektörünün desteklenip geliştirilmesi; deniz ticaret filomuzun rekabet gücünün artırılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Tamer Kıran, “Bu yıl, ilk kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Tersane İstanbul'da düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi'ni yakından takip ettik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile toplantıya video-konferans yöntemiyle katılan IMO Genel Sekreteri Kitack Lim'in açılış konuşmalarının ardından düzenlenen; "Denizcilikte Ticaret" konulu panele katılırken, sektörümüzün birçok ismi de farklı oturumlara katılarak görüşlerini dile getirme fırsatı buldu. Üç gün boyunca süren zirvede; Mavi Vatan'ın mevcut gücü ve potansiyeli, denizcilik ve lojistikteki geleceğe dönük yüksek büyüme potansiyeli gibi konularda fevkalade yararlı ve bilgilendirici oturumlar gerçekleştirildi. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesiyle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; tarihimizin tüm büyük denizcilerini, deniz savaşlarında, deniz kazalarında hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi, bu mesleğe emeği geçen ve ebediyete intikal eden tüm denizcilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Kıran, “Sektörümüze ve özellikle TÜDEV ile Piri Reis Üniversitesi'nin bugünlere gelmesinde çok büyük emekleri olan Rıdvan Kartal'ın vefatının çok derin üzüntüsünü yaşadık. Rıdvan Kartal, 1995 yılında girdiği İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclisi'nde 2018 yılına kadar 23 yıl boyunca kesintisiz görev yaparken; Yönetim Kurulumuzda Sayman Üye; 2013-2018 yılları arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, uzun yıllar TÜDEV Yönetim Kurulu Üyesi, Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi hizmetlerde bulunmuş, TOBB Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini ifa etmiştir. Bulunduğu mevkilere çalışarak ve hak ederek gelen, tecrübesi, çalışkanlığı ve ileri görüşlülüğü ile çok değerli hizmetlerde bulunmuş bir insandı. Güzel insan ifadesini hak eden nadir insanlardan biriydi. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesi, yakınları ve tüm denizcilik camiasına sabır ve baş sağlığı diliyorum” dedi.

“KURBAN BAYRAMI'NI DA İNŞALLAH BU SENE DAHA SICAK BİR ŞEKİLDE KUTLAYACAĞIZ”

Kıran, “Temmuz ayında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün 5'nci yıldönümünü idrak edeceğiz. Ardından; Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. 15 Temmuz'da, ülkemizin birlik ve bekâsına karşı gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün yıldönümünde; hain kalkışmaya karşı dimdik duran, vatanı ve bayrağı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz yıl, pandemi tehdidi altında geçirdiğimiz Kurban Bayramı'nı da inşallah bu sene daha sıcak bir şekilde kutlayacağız. Kurban Bayramı'nın milletimize, insanlarımıza mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, sağlık ve afiyet içinde nice bayramlara erişmeyi temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

Vira Haber