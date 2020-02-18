İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 635 bin 614 lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetim sırasında Körfez ilçesinde bir limanda bulunan gemiyi kontrol etti.

İzmit Körfezi'ni temiz tutmak, gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimleri için denetim gerçekleştirildiği sırada ekipler, limanda bağlı bulunan geminin İzmit Körfezi'ne kirli balast döktüğünü tespit etti.

Denizi kirleten gemiyi deniz kontrol uçağıyla tespit eden ekipler gerekli numuneleri alarak Panama bandıralı "BISKRA" adlı gemiye 635 bin 614 lira para cezası kesti.

Vira Haber