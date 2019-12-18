İzmit Körfezini yasa boğan ölüm
İzmit Körfezi'nde limana demirli bulunan yakıt barcına çıkmaya çalışan Ferhat Erdoğan, dengesini kaybederek denize düştü. Gemi ile iskele arasında sıkışan Ferhat Erdoğan yaşamını yitirdi.
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Olay, 15 Aralık tarihinde, İzmit Körfezi’nde bulunan bir limanda meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, limana demirli bulunan yakıt barcı gemisine çıkmaya çalışan Ferhat Erdoğan, dengesini kaybederek denize düştü. İskele ile gemi arasında sıkışan Ferhat Erdoğan boğularak yaşamını yitirdi.
Ferhat Erdoğan’ın cenazesi denizden çıkarılırken, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ferhat Erdoğan’ın ölümü büyük üzüntü yaratırken, cenazesi Kastamonu’nun Cide ilçesinde toprağa verildi.
Vira Haber
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Etiketler : İzmit Körfezi, gemi, liman, adli tıp, Ferhat Erdoğan, iskele
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