DTO Aliağa'dan sorunlara yerinde çözüm

Ayvalık’ta denizcilik sektöründe yaşanan sorunlar Ayvalık Ticaret Odası’nda (ATO) İMEAK DTO Aliağa Şubesi tarafından düzenlenen denizcilik sektörü toplantısında masaya yatırıldı. Denizcilik sektörünün bir araya geldiği toplantıda İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Ayvalıklı denizcilerin sektörde yaşadıkları sıkıntılarını çözmek için elinden geleni yapacağının sözü verirken, yaşanan sorunların çözümünde her zaman yanlarında olan İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ayvalık Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıya İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Sadun Özdemir, Ayvalık Liman Başkan Vekili Yasin Aldemir, Ayvalık Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda İMEAK DTO Aliağa Yönetim Kurulu üyesi Ali Jale, DTO Aliağa Şubesi Yön. Kur. Bşk. Yrd. Ufuk Yıldırım, DTO Aliağa Şubesi Meclis Bşk. Yrd. Tarkan Avcı, DTO Aliağa Şube Müdürü Orçun Tuncer, Ayvalık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Ayvalık Su Ürünleri Kooperatifi, Ayvalık Yelken Kulübü Yönetim Kurulu, Ayvalık deniz turizmi sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve denizcilik sektörü temsilcileri katıldı.

Katılımın oldukça yoğun olduğu toplantıda Ayvalık’ta denizcilik sektöründe yaşanan sorunlar masaya yatırıldı. Denizci ülke, denizci millet idealine ulaşmak için denizcilik sektörünün sorunlarının çözülmesinin gerekli olduğunu vurgulayan İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, “Denizcilik sektöründe yaşanan sorunları çözüme kavuşturabilmek adına bu tür sektörel buluşmalar hem denizcilik camiası hem de Ayvalık’ın gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Bugünde burada Ayvalık’ta denizcilik sektöründe yaşanan sorunları konuşup, çözüm bulmak adına bir aradayız. Özellikle Ayvalık ve Foça gibi Deniz Turizminin yoğun olarak yaşandığı ilçelerimizde bu sektörün gelişmesi adına sorunları tespit edip bu sorunları nasıl aşarız bunları konuşacağız. Unutmayalım ki sorunun olmadığı yerde hiçbir şey mükemmel değildir. Şimdiden toplantımızın sektörümüze ve Ayvalık’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Şimşek’in konuşmasının ardından söz alan Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanı Sadun Özdemir 4 aydır Ayvalık’ta görevde olduğunu belirterek şunları ifade etti: “ Bizlerin görev yaptığı alan, sizlerin ticaret yapıp ekmeğini kazandığı alanlardır. Ülkemizde karada insanlar nasıl ticari faaliyetlerini yürütüyorsa sizlerde denizde aynısını yapıyorsunuz. Denizlerde bizlerinmavi vatanıdır. Mavi vatanımızda iş yapan insanlar bizlerinde koruyucusudur. Sizler, bizlerin aynı zaman da paydaşı gerektiği yerde gözümüz kulağımız, bize yardım eden arkadaşlarımızsınız. Sıkıntınız olduğunda veya bizlere ihtiyaç duyduğunuzda 24 saat emrinizdeyiz. Telefonlarımız da kapılarımız da her zaman açık. Sizlere her türlü destek olacağımızdan emin olun. Yapılan bu toplantının sonuçlarının denizci camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum “ dedi.

Denizi kullanan herkese yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Ayvalık Liman Başkan vekili Yasin Aldemir şunları dile getirdi: “Liman başkanlığımıza gelen her denizciyi geri çevirmeden onların akıllarında soru işareti kalmadan hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizimle ilgili veya sektörle ilgili yaşanan sorun varsa bugün burada cevaplaya biliriz. Bizden istenen şeyler olursa gerekli notlarımızı alır araştırmamızı yaparız. Gereği neyse bakılır, bununla alakalı geri dönüş yaparız. Ben değerli Başkanımız Adem Bey’e böyle bir toplantıyı düzenlediği için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından yaklaşık iki saat süren toplantıda sektörde yaşanan sıkıntılar ve deniz turizmini geliştirmek adına neler yapılabileceği konuşuldu.

Toplantı öncesi Ayvalık Liman Başkan vekili Yasin Aldemir ve Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın’ı makamında ziyaret eden Başkan Adem Şimşek toplantı sonrası ziyaretine Ayvalık Yelken Kulübü ile devam etti. Yelken Kulübü ziyaretinde Başkan Şimşek’e, Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Sadun Özdemir, Ayvalık Liman Başkan Vekili Yasin Aldemir, Ayvalık Belediye Meclis Üyesi ve İMEAK DTO Aliağa Yönetim Kurulu üyesi Ali Jale eşlik etti.

Vira Haber