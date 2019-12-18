Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalıştı

Muğla'da yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Akyarlar açıklarında devriye görevi yürütürken yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan bir kişiyi fark etti. Suriye uyruklu olduğu tespit edilen şahıs, Sahil Güvenlik Botu'na alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Görecek Adası açıklarında durdurdukları botta, aralarında kadınların da bulunduğu Filistin ve Suriye uyruklu 12 düzensiz göçmeni daha yakaladı.

Yakalanan toplam 13 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Ayvalık'ta 45 göçmen yakalandı

Öte yandan Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ege Denizi’nde yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Sarımsaklı Plajları açıklarında iki ayrı lastik botla Midilli Adası'na doğru gitmekte olan düzensiz göçmenleri fark eden Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonla; 18 Kongo, 15 Afganistan, 4 Orta Afrika, 3 Senegal, 2 Mali, 1 Somali, 1 Angola ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmeni ele geçirdi.

17'si çocuk, 16'sı kadın olduğu öğrenilen düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Vira Haber