İznik Gölü'nde Av Sezonu Balık Bolluğuyla Başladı
İç sularda av yasağı sonrası başlayan yeni sezonda İznik Gölü'nde balık bolluğu yaşanıyor.
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İç sularda av yasağı sonrası başlayan yeni sezonda İznik Gölü'nde balık bolluğu yaşanıyor. Bursa'nın İznik ilçesinden tekneleriyle göle açılan balıkçılar, suya bıraktıkları ağlarıyla yüzlerce kilogram sazan ve levkit avladı. Balıkçılar, kıyıda topladıkları ağın içinde satışına izin verilen büyüklükte olan balıkları kasalara doldurdu, diğerlerini göle geri bıraktı.
Vira Haber
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Etiketler : İznik Gölü, Balık
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