İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. BALIKÇILIK

  3. İznik Gölü'nde Av Sezonu Balık Bolluğuyla Başladı
İznik Gölü'nde Av Sezonu Balık Bolluğuyla Başladı

İznik Gölü'nde Av Sezonu Balık Bolluğuyla Başladı

İç sularda av yasağı sonrası başlayan yeni sezonda İznik Gölü'nde balık bolluğu yaşanıyor.

A+A-

İç sularda av yasağı sonrası başlayan yeni sezonda İznik Gölü'nde balık bolluğu yaşanıyor. Bursa'nın İznik ilçesinden tekneleriyle göle açılan balıkçılar, suya bıraktıkları ağlarıyla yüzlerce kilogram sazan ve levkit avladı. Balıkçılar, kıyıda topladıkları ağın içinde satışına izin verilen büyüklükte olan balıkları kasalara doldurdu, diğerlerini göle geri bıraktı.

aa-20230619-31468918-31468914-iznik-golunde-av-sezonu-balik-bolluguyla-basladi.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 324 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.