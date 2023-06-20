Turistik Denizaltı Okyanusta Kayboldu

Buz dağına çarparak batması sonucu 1514 kişinin öldüğü Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltılardan biri, Atlas Okyanusu'nda kayboldu. ABD Sahil Güvenliği, denizaltıda 5 kişinin olduğunu duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Boston Sahil Güvenlik ekipleri, turistik amaçla kullanılan denizaltının Atlas Okyanusu'nda kaybolduğunu bildirdi.

Ekipler, kaybolan denizaltını bulmak için çalışma başlattı.

ABD Sahil Güvenlik Biriminin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, denizaltıda 5 kişinin olduğu açıklandı.

6,4 metre uzunluğundaki denizaltı ile irtibatın dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesildiğine işaret edilen açıklamada, son sinyalin pazar sabahı alındığı, dolayısıyla denizaltının 24 saatten daha uzun zamandır kayıp olduğu aktarıldı.

Denizaltıyı arama çalışmalarına ABD ve Kanada'dan ekipler katılırken, aramalar havadan ve denizden devam ediyor.

Küçük denizaltılar, genellikle turistlere, Titanik'in kalıntılarını göstermek için dalma deneyimi sunarken, bunun için turistler on binlerce dolar ödüyor.

ABD merkezli "OceanGate Expeditions" isimli firmaya ait denizaltı ile Titanik deneyimi yaşamak isteyenler ise koltuk başına 250 bin dolar veriyor.

Havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın İngiliz sahibi milyarder Hamish Harding'in üvey oğlu Brian Szasz, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, babasının Titanik'e inen araçta bulunduğunu belirterek, herkesin dua etmesini istedi.

Daha sonra Szasz, söz konusu paylaşımını silerek, "Annem gizlilik nedeniyle paylaşımımı ve ilgili diğer paylaşımları silmemi istedi. Desteğiniz için teşekkürler." ifadesini kullandı.

Action Aviation'ın da olay öncesi Twitter hesabından "Denizaltı başarıyla hareket etti, Hamish şu anda dalıyor." paylaşımında bulundu.

- Titanik, Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece bin 178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.

Vira Haber