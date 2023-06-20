BM Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Anlaşmasını Kabul Etti

BM bünyesinde söz konusu anlaşmanın müzakereleri için oluşturulan "Hükümetlerarası Konferansı", 5 oturumun ardından tarihi olarak nitelendirilen anlaşmayı New York'ta düzenlenen oturumda oydaşmayla kabul etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Okyanuslara yeni bir ümit ve mücadele şansı verdiniz." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın ülkelerin ortak menfaat için bir araya gelebildiğinin de bir göstergesi olduğunu kaydeden Guterres, "Küresel tehditlerin küresel eyleme ihtiyaç duyduğunu gösterdiniz." dedi.

Yaklaşık 20 yıldır üzerinde çalışmalar yürütülen anlaşma, ülkelerin ulusal deniz yetki alanlarının ötesindeki biyoçeşitliliği korumayı amaçlıyor.

Denizlerin yaklaşık üçte ikisini kaplayan bu alanda iklim değişikliği, aşırı avlanma ve nakliye trafiği gibi hususların biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz etkisi bulunuyor.

Anlaşma bu bölgelerde balıkçılık faaliyetlerine kısıtlamalar getirirken, aynı zamanda deniz mayınları, deniz ulaşım yolları ve keşif faaliyetlerine de sınırlamalar getirecek.

İki yıl boyunca New York'taki BM binasında üye ülkelerin imzasına açılacak anlaşmanın yürürlüğe girmesi için en az 60 ülkenin onayını alması gerekiyor.

Vira Haber