Türk Eğitim Vakfı'na 8 Ödül Birden

Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliğiyle hayata geçirilen Brandverse Awards 2023’ün 16 Haziran Cuma günü Hilton Bomonti’de gerçekleşen ödül töreninde, Türk Eğitim Vakfı’nın “Sesi Açın” projesi, PR Bölümü’nde hem Grand Prix’ye hem de Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde Altın Ödül’e layık görüldü.

“Bu Çanta Kimin” projesi ise PR Bölümü’nün Etkili İçerik Üretimi ve Strateji Ana Bölümü’nün Harekete Geçiren Kampanyalar kategorilerinde Altın; Medya Bölümü’nün Ambient / Yaratıcı Ortam Kullanımı ve Sosyal Medya ve Dijital Bölümü’nün Dijital PR Çalışması kategorilerinde Gümüş; Sosyal Medya ve Dijital Bölümü’nün Sosyal Sorumluluk İletişimi ve Viral Etkileşim kategorilerinde Bronz olmak üzere toplam 6 ödüle layık görüldü.

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın; gençlerin eğitimleri, hayalleri, hikâyeleri yarıda kalmasın diyerek TEV’in projelerine destek olan tüm bağışçılara teşekkür etti ve varlıklarının kendilerine güç ve umut verdiğini dile getirdi.

Vira Haber