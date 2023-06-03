Jandarma Ekipleri Caretta Caretta Yuvalarını Korumaya Aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Sahili'nde tespit edilen caretta caretta yuvaları, işaretlenerek koruma altına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tesbit ettikleri 4 caretta caretta yuvası için işaretlemeler yaparak buraları koruma altına aldı.

Vira Haber