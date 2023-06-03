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Ayvalık Açıklarında 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık Açıklarında 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Helikopteri "TCSG-512" tarafından Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik botu "TCSG-905" tarafından durdurulan botta yakalanan 23 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Vira Haber

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