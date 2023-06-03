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Su Altı Araştırma Gemisi Göreve Başladı

Su Altı Araştırma Gemisi Göreve Başladı

Antalya'da yapımı tamamlanan dünyanın en büyük arkeoloji gemilerinden biri olduğu belirtilen UPL Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisi törenle ilk seferini gerçekleştirdi.

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Antalya'da yapımı tamamlanan dünyanın en büyük arkeoloji gemilerinden biri olduğu belirtilen UPL Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisi törenle ilk seferini gerçekleştirdi. Akdeniz Arkeolojisi Derneği tarafından Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki bir tersanede yapımı tamamlanan, 38 metrelik "UPL Tarım" isimli geminin ilk görevi için Setur Marina'da tören düzenlendi.

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Vira Haber

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