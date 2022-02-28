İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Japon Kargo Gemisi Namura Queen, Yalova Açıklarına Demirletildi
Japon Kargo Gemisi Namura Queen, Yalova Açıklarına Demirletildi

Japon Kargo Gemisi Namura Queen, Yalova Açıklarına Demirletildi

Ukrayna açıklarında füze isabet eden Japon kargo gemisi, Yalova açıklarına demirletildi.

A+A-

Ukrayna açıklarında füze isabet eden Japon kargo gemisi, Yalova açıklarına demirletildi.

Füze isabet eden Japon firmaya ait "Namura Queen" adlı kargo gemisi, Yalova açıklarına demirletildi.

İstanbul Boğazı'ndan geçen 229 metre uzunluğunda ve 47 bin 167 groston ağırlığındaki Panama bandıralı gemi, gece saatlerinde Yalova açıklarına ulaştı.

 

Ukrayna'da vurulan gemi Yalova açıklarına demirletildi

Çiftlikköy sahiline yakın bir alanda demirletilen gemi gün içinde onarım için Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki Beşiktaş Tersanesi'ne alınacak.

Ukrayna'da vurulan gemi Yalova açıklarına demirletildi

Bu haber toplam 146 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.