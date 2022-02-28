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Fırtınadan Etkilenen Gemiler Sinop Limanına Sığındı

Fırtınadan Etkilenen Gemiler Sinop Limanına Sığındı

Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle uluslararası yük gemileri ve balıkçı tekneleri, Sinop limanına demirledi.

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Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle uluslararası yük gemileri ve balıkçı tekneleri, Sinop limanına demirledi.
Batı Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sinop açıklarında seyreden uluslararası yük gemileri ve balıkçı tekneleri, Sinop limanına sığındı.

Burada bekleyişlerini sürdüren gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar hareket edecek.

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