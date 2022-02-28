Belarus’ta Ateşkes Görüşmeleri Başladı

Rusya'nın Ukrayna işgalinde 5. güne girilirken, iki ülkeden heyetlerin katıldığı müzakere görüşmeleri Belarus'ta başladı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, görüşme öncesinde ülkenin Ukrayna sınırında düzenlenecek görüşme için hazırlanan masanın fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, uzun bir masada Rus ve Ukrayna bayrakları görülüyor.



Paylaşılan fotoğraflarda Ukrayna heyetinin Belarus’taki toplantı için helikopterden iniş yaptığı görülüyor.

Rus müzakereci Vladimir Medinsky, Ukrayna’daki tüm tarafların çıkarına olacak bir anlaşmaya varmaya istekli olduğunu açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa, görüşmenin temel hedefinin hemen ateşkes ve Rus birliklerin geri çekilmesi olduğu ifade edildi.

UKRAYNA HEYETİNDE SAVUNMA BAKANI DA VAR

Ukrayna heyetinde Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna'nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı birinci yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna milletvekili Rustem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi yer alıyor.

Görüşmeden önce Ukrayna heyetinin Belarus sınırındaki noktaya helikopterle ulaştığı görüntülendi.

Belarus haber ajansı Belta’nın yayınladığı fotoğraflarda heyet toplantı alanına ilerlerken görülüyor.

ZELENSKİY ‘SONUÇ VERECEĞİNE İNANMIYORUM’ DEMİŞTİ

Belarus'un Rusya'nın işgaline verdiği desteğe rağmen Ukrayna, Belarus'ta Rusya'yla masaya oturmayı kabul etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, müzakereler için “Belarus’taki görüşmenin sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli” demişti.

Zelenskiy daha önce de görüşmelerin Belarus’ta yapılmasına itiraz ederek “Eğer bölgenizden saldırgan bir eylem olmasaydı, Minsk'te konuşabilirdik… görüşmeler için diğer şehirler mekan olarak kullanılabilir. Elbette barış istiyoruz, görüşmek istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Varşova, Bratislava, Budapeşte, İstanbul, Bakü. Ruslara buraları teklif ettik” diye konuşmuştu.