Tamer Kıran, Türk Ekonomisinin Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran: “Küresel ekonomik büyüme oranını ikiye katladık. Daha da önemlisi genelde yüksek cari açık vererek büyüdüğümüz bir sendrom yerine bu sefer cari açık 2020 yılındaki 35,5 milyar dolardan 14,9 milyar dolara indirilmiş iken tarihi önemde bir büyümeye imza atılmıştır.”

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılının son çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Tamer Kıran yaptığı yazılı açıklamada, beklentilere paralel olarak Türkiye ekonomisinin 2021 yılının son çeyreğinde yüzde 9,1, yılın tamamında ise yüzde 11 büyüdüğünü kaydetti. Böylece OECD ülkelerinin hatta dünya ekonomisinin ortalama büyümesinin oldukça üzerinde bir büyümenin başarıldığına dikkat çeken Tamer Kıran, şunları kaydetti:

“Küresel ekonomik büyüme oranını ikiye katladık. Daha da önemlisi genelde yüksek cari açık vererek büyüdüğümüz bir sendrom yerine bu sefer cari açık 2020 yılındaki 35,5 milyar dolardan 14,9 milyar dolara indirilmiş iken tarihi önemde bir büyümeye imza atılmıştır. Temennimiz istikrarlı bir şekilde büyümemizi sağlarken finansal riskin yükselmesine fırsat vermeyecek bir ödemeler dengesi yapısını oluşturmaktır.

Açıklanan büyüme oranının yanı sıra, dolar bazlı olarak cari milli gelirin 6 sene sonra yeniden yükselişe geçmiş olması dikkate değerdir. 2020 yılında 717 milyar dolar olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2021 yılı sonunda yüzde 12 artışla 802,7 milyar dolara yükselmiştir. Yılın genelinde mal ve hizmet ihracatımız büyümeye önemli katkı yapmıştır. Hane halkı tüketiminin yüksek seyrettiği de görülmektedir.

Özellikle belirteceğimiz bir konu da Türkiye ekonomisinin küresel ticaretteki canlanma ile korelasyonu yüksek bir büyüme sergilediği, bu anlamda dış ticaretimizin ana taşıyıcısı olan denizcilik firmalarımıza büyük görev düştüğüdür.”