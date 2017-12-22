Japonlardan korkutan 'Mega Deprem' açıklaması

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre Japon Deprem Araştırma Enstitüsü 30 yıl içerisinde büyük bir deprem ile karşılaşılacağını açıkladı. Söz konusu depremin Japonya'nın kuzeyindeki Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan Hokkaido bölgesinde tsunami felaketine sebebiyet vereceğini belirten yetkililer, depremin yüzde 70 ihtimalle 8 ile 8.6 şiddetleri arasında olacağını belirtti.

Ayrıca yüzde 7 ile yüzde 40 arasında olasılığı bulunan 9 şiddetindeki bir depremin nükleer alanlara ve güç santrallerine ev sahipliği yapan Aomori bölgesini etkileyebileceği belirtildi.

Araştırma tarihsel verilere dayandırılarak, 400 yıl önce Hokkaido'nun doğusunda büyük bir depremin meydana geldiği belirtildi. Ayrıca Hokkaido Üniversitesi'nin uzmanlarının da dahil olduğu araştırmada tarihsel olarak 340 ve 380 yılda döngüsel olarak bölgede büyük depremlerin meydana geldiği ortaya konuldu. Araştırmayı gerçekleştiren üyeler, içinde bulunduğumuz yılda bu döngünün çoktan aşıldığını belirterek, bölgede gerçekleşen son büyük depremin 20 metreyi aşan tsunami dalgalarının oluşmasını tetiklediğini belirtti.

"Ortaya koyulan belge ve bilgilerin ışığında yerel yönetimlerin felaket ihtimalinin düşürülmesi için gereken tedbirleri almasının ve bu bağlamda hazırlıkların yapılmasının" gerektiğini söyleyen Japon Bilim Bakanı Yoshimasa Hayashi, gazetecilere verdiği mülakatta gereken farkındalığın yaratılması çağrısında bulundu.

Japonya, üzerinde bulunduğu kırılgan fay hatları sebebiyle sürekli deprem tehlikesi ile karşı karşıya yaşıyor. Havaalanları dahil olmak üzere birçok yerde depreme dayanıklı "amortisörlü" binaların yapıldığı Japonya, 2011'de yaşadığı 9.1 şiddetindeki depremde 18 bin vatandaşını kaybetmişti.

Vira haber