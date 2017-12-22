Çocuklar hayal etti, denizler temiz kalacak

D-Marin Kids ve TURMEPA işbirliğiyle hayata geçirilen, çocukların doğaya yaklaşımlarına ışık tutarak bir bilim insanı gibi düşünmelerine, yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlamayı amaçlayan “Yenilenebilir Enerji ve Denizlerimiz” Projesi’nde proje değerlendirmeleri tamamlandı. Bu süreçte, öğrencilerin denizdeki yaşamı ve denizlere sahip çıkmanın önemini vurgulayan projeler değerlendirildi.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren denizle olan bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen D-Marin Kids ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucaklandığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla 23 yıldır çalışan TURMEPA, çocuklar için bir araya geldi. Bu sene ikincisi hayata geçirilen “Yenilenebilir Enerji ve Denizlerimiz” projesinin eğitim ve proje değerlendirme süreci tamamlandı. Projenin ikinci yılında 8 köy ilkokulunda 300’e yakın çocukla bir araya gelindi. “Yenilenebilir Enerji ve Denizlerimiz” projesi ile iki yılda yaklaşık 600 çocuğa denizdeki yaşam anlatıldı.

“Yenilenebilir Enerji ve Denizlerimiz” projesi, okul eğitimleri, proje çalışmaları, yarışma ve ödüllerle dolu bir içerikten oluştu. Çocuklara denizi anlatmanın yanı sıra denizle buluşturmayı da amaçlayan proje kapsamında öğrenciler, bölgede bulunan D-Marin’leri ziyaret etti. D-Marin çalışanlarının da mentorluk yaptığı eğitimlerde çocuklar deniz ve marina hayatına dair bilgiler edindi.

Çocuklardan çevreci projeler

Proje ile çocukların sadece deniz hayatına değil, tüm doğayı algılamalarına ışık tutmak ve bir bilim insanı gibi düşünerek yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlamak amaçlandı. Çocukların araştırma, sorgulama, birlikte hareket ederek takım halinde düşünebilme becerilerinin gelişimine katkı sağlanırken, bir projenin nasıl yapılacağı ve nasıl hayata geçirileceği konusunda da eğitim verildi. Kendi projelerini yaratan çocukların çalışmaları genel bir değerlendirme ile sonuçlandırıldı.

Yaratıcı ve akılcı düşünme, çözüm odaklı olma, keşfetme ve paylaşma becerilerini geliştirmeyi öğrenen çocuklar, denizlerin temiz kalması için fikirlerini sundu. Toplam 15 projenin değerlendirildiği yarışmada Didim’deki Fevzipaşa Akbudak İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin hazırladığı “Maviler Yunuslarla Hayat Bulsun” ve yine Fevziapaşa Akbudak İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı “Geleceği Kirletmeyin” projeleri birinci seçildi.

Cankurtaran ile denizleri kurtaracaklar

Fevzipaşa Akbudak İlkokulu 4. sınıf öğrencileri denizlere dökülen petrol ve atık yağlar ile kıyılara atılan metalleri temizlemeye yönelik tasarladıkları “Cankurtaran” projesi ile birinci oldular. Araştırmayı gözlemlemek üzere hazırladıkları iki ayrı şişeye deniz kabukları koyan öğrenciler birinci şişeye temiz ikinci şişeye ise atık yağ ve metaller koydular. İkinci şişedeki kabukların kirlendiğini ve karardığını gözlemleyen öğrenciler eğer bu kirliliğin önüne geçilmezse denizdeki yaşamı ve doğayı kaybedeceklerinden yola çıkarak “Cankurtaran” isimli bir maket hazırladılar.

Çıp Çıp Yunus ile denizleri temiz tutmak çok kolay

Fevzipaşa Akbudak İlkokulu 3. sınıf öğrencileri ise deniz kirliliğine dikkat çekmek ve deniz temizliğinin önemi konusunda topluma bilinç kazandırmak üzere yola çıktı. Yaz aylarında deniz yüzeyinde biriken atıklardan çok rahatsız olduklarının altını çizen öğrenciler, turistik yerlere tatile gelen tatilcilerin denizlere özensiz davranmaları ve kirletmeleri üzerine “Maviler Yunuslarla Hayat Bulsun” projesini hazırladı. İnsanların yaz mevsiminde eğlenmek amacıyla bindikleri deniz yunuslarını daha yararlı hale gelebileceğini düşünen öğrenciler, deniz yunuslarının önlerine tellerden bir düzenek kurulması ve bu düzenek sayesinde her pedal çevrildiğinde deniz yüzeyindeki çöplerin toplanabileceğini düşündü. Toplanan çöpler ise deniz yunuslarının arkasında bulunan bir hazneye gönderilerek gezi boyunca bu haznede toplanabiliyor. Bu sistemle çalışan bir maket hazırlayan çocuklar, bu makete Çıp Çıp Yunus adını verdi.

Vira Haber