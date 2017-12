Deniz tutkunların her yıl ilgiyle takip ettiği karada yapılan dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı olan CNR Avrasya Boat Show’da, denizcilik sektörünün önde gelen 1.500 markasına ait 3.500’ün üzerinde deniz aracı, on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin beğenisine sunulacak.

Karada yapılan dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı olan Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı (13. CNR Avrasya Boat Show) 10-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek. Deniz tutkunlarının her yıl merakla beklediği CNR Avrasya Boat Show, Türkiye'nin en modern fuar salonlarına sahip, şehrin kalbinde metro, metrobüs, tramvay, marmaray gibi tüm ulaşım araçlarına yakın bir lokasyonda CNR EXPO Yeşilköy’de gerçekleştirilecek.

CNR Avrasya Boat Show’da, denizcilik sektörünün önde gelen 1.500 markası ve 3.500’ün üzerinde deniz aracı, on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi ile buluşturulacak. Yat, süper yat, mega yat, motor yat, yarış tekneleri, katamaran, yelkenli deniz araçları, gezi tekneleri, sürat tekneleri, sürat motorları, Cruiser tekneler, Pantoon Tekne jetskiler, ribler, flyboard, kano, şişme bot, ekipmanlar, aksesuarlar ve su sporlarına dair her şeyin bulunacağı fuar, 70 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek.

CNR Avrasya Boat Show’u gezmeye bir gün yetmeyecek

Tasarım harikası yatlardan, hız ve konforu bir arada sunan en yeni tekne ve botlara kadar tüm ziyaretçilerin aradığını bulacağı CNR Avrasya Boat Show’u bir günde gezmek hemen hemen imkansız olacak. Fuarda sergilenecek yatlardan motor yatlara, süper yatlardan yarış teknelerine, küçük teknelerden kitaplara ve yayınlara, kurum ve kuruluşlara, su sporlarına, denizcilik giysilerine, amatör balıkçılığa, serbest ve aletli dalış ekipmanlarına kadar denizciliğe ait her şeye deniz tutkunlarının ilgisi büyük olacak.

Sektör, CNR Avrasya Boat Show’la dünyaya açılıyor

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliğinde organize edilen CNR Avrasya Boat Show, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KOSGEB ve İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından destekleniyor. Aynı zamanda Uluslararası Boat Show Organizatörleri Federasyonu (IFBSO) ve Uluslararası Denizcilik Endüstrisi Dernekleri Konseyi (ICOMIA) üyesi olan CNR Avrasya Boat Show Fuarı, Türk denizcilik sektörünün dünyaya açılımına büyük katkılar sunuyor. Sektörün ticaret hacmini büyük oranda artıran fuar, denizcilik sektörünün kendini ifade ettiği platform olma özelliğiyle de önem taşıyor.

Dünya trendleri belirlenecek

Dünyanın dört bir yanından alıcıların ağırlanacağı fuarda, sınıfının en iyisi yatların tanıtımları yapılacak. Dünya trendlerinin belirleneceği fuarda bu yıl öne çıkan markalardan bazıları şöyle: Princess, SanLorenzo, Prestige, Hanse, Christ Craft, Cranchi, Mengiyay, Targa, Honda, Yamaha, Suziki, Evinrude, Quicksilver, Lombardini, Yanmar, Man, Mercury ve Seadoo.

Paneller, workshoplar ve eğitimlerle dolu bir Boat Show

Türkiye’de deniz araçları fuarı denince ilk akla gelen organizasyon olan CNR Avrasya Boat Show Fuarı, bu yıl birbirinden renkli etkinlikleri ile ziyaretçilerine dopdolu bir içerik sunacak. Her yıl olduğu gibi iş insanları ve ünlü ekran yüzlerine ev sahipliği yapacak CNR Avrasya Boat Show’da konserler ve eğlenceyi doruğa çıkaracak exclusive partiler, ödüllü yarışmalar düzenlenecek. Sektörün bilinen isimlerinin katılacağı seminerlerde, denizciler ve denize gönül verenler bir araya getirilecek.

Temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir Türkiye için CNR Avrasya Boat Show’a

Türkiye’de 7’den 70’e her kesime denizcilik kültürünü yayma hedefiyle düzenlenen fuarda, çocuklara yönelik de pek çok etkinlik düzenlenecek. Minik deniz tutkunları hem bilgilendirici hem de heyecan verici atölye çalışmalarında buluşturulacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da CNR Avrasya Boat Show’da her yaştan deniz tutkunlarına yelken eğitimleri verilecek.

www.cnravrasyaboatshow.com adresinden satışı gerçekleştirilen CNR Avrasya Boat Show Fuarı biletleri yoğun ilgi görüyor. CNR Avrasya Boat Show bilet satışlarından elde edilecek gelirlerin bir bölümü, Türkiye’de kıyı ve denizlerin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla kurulan Deniz Temiz Derneği’ne (TURMEPA) bağışlanacak.

