Liman bağlantı yolları bir an önce tamamlanmalı

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, Ege Bölgesi'nde liman, bağlantı yolu ve lojistik merkezi yatırımlarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin Çin ve Avrupa arasındaki lojistik üs kimliğini güçlendireceğini ifade etti. Öztürk, yaptığı açıklamada, Ege'de devam eden altyapı projelerinin, Türkiye markasının değerini artıracağını, bu projelerin vakit kaybetmeden hizmete girmesini beklediklerini belirtti.

Ege'de 22 liman ve iskelenin hizmet verdiğini, konteyner elleçleme kapasitesinin 4 milyon TEU, elleçlenen yük miktarının ise 1,5 milyon TEU'ya ulaştığını bildiren Öztürk, son yıllarda hızlı büyüyen Aliağa'daki limanların yol bağlantılarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Öztürk, Alsancak Limanı'nı büyütecek ve modernize edecek yatırımların hızlanmasını, Kuzey Ege Çandarlı Limanı'nın fonksiyonlarına gemi bakım tedarik, akaryakıt transfer işlevlerinin eklenmesini ve Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin bir an önce hayata geçmesini istediklerini aktardı.

Öztürk, "Bu yatırımların tamamlanması halinde her biri kendi alanında uzmanlaşmış limanların işbirliği ve yapıcı rekabet içinde olacağı 'Büyük İzmir Limanı' hayaline kavuşmuş olacağız. Böylece Asya ile Avrupa arasında doğal köprü olan ülkemizin lojistik üs kabiliyetini artırıp, Çin'in Demir ve Deniz İpekyolu projelerinde bölge olarak yerimizi alabiliriz." diye konuştu. Türkiye'nin 16 bin yat bağlama kapasitesinin çok düşük olduğunu da sözlerine ekleyen Öztürk, Ege kıyılarına yeni marinalarla bağlama kapasitesinin arttırılması gerektiğini söyledi.

Vira Haber