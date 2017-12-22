Almanya’nın denizaltı filosu hizmet dışı!

Sadece II. Dünya Savaşı’nda 400 tane denizaltı üreten Almanya, denizaltıların öncüsü. Ancak ülkenin günümüzde sadece 6 tane Tip 212A saldırı denizaltısı bulunuyor. Almanya, 3.47 trilyon dolar GSYİH ile dünyadaki dördüncü büyük ekonomi. Bu kadar güçlü bir ekonomiye sahip bir ülkenin deniz kuvvetleri envanterinde sadece altı tane denizaltı olması son derece ilginç. Bu Alman parlamentosunda bu kadar küçük bir denizaltı filosunun savunmada yeterli olup olmayacağı tartışmalarını yarattı.

Donanımhabere göre Almanya’nın tüm denizaltı filosunun tamamı tarihinde ilk kez pasif durumda ve donanma tersanelerinde onarım görüyor.

U-31, U-32, U-33, U-34, U-35 ve U-36 isimli Tip 212A sınıfı saldırı denizaltılarının tamamı hizmet dışı. Almanya denizaltı yedek parçalarını depolamıyor bir arıza durumunda parçaları sipariş ediyor ve bekliyor. Ayrıca Almanya savunma harcamalarını süresiz olarak kesmiş durumda. Soğuk savaşın ilk yıllarında yaklaşık 500.000 mevcudu olan Alman Silahlı Kuvvetlerinin günümüz mevcudu 180.000 civarında.

Ülke GSYİH’nın sadece 1.26’sını savunma bütçesi olarak ayırıyor. Bu da ordunun ihtiyaçları için yetersiz kalıyor. Kara kuvvetlerinde sayısı 250’yi bulmayan Leopard II savaş tanklarının tamamı aktif değil aynı zamanda Alman Hava Kuvvetleri içinde durum aynı. Savaş jetlerinin ancak yarısı aktif olarak keşif ve devriye görevi yapabiliyor.

NATO, askeri bir ittifak olarak kuruldu. Olası bir Rus tehdidine karşı küçük Baltık ülkelerinin güvendiği Alman Silahlı Kuvvetleri’nin durumu içler acısı. ABD, başta Almanya olmak üzere NATO ülkelerinin doğu sınırlarını askeri olarak takviye etmeye devam ediyor.

Almanya’nın durumu böyleyken olası bir Rus saldırısında envanterinde 1 uçak gemisi, 4 savaş gemisi, 15 Destroyer, 81 Korvet ve 60 denizaltı bulunduran Rus Deniz Kuvvetleri’nden Baltık Denizini kimin koruyacağı ise hala meçhul.

Vira Haber