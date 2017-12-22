Catoni, 2018'de enerji lojistiğine odaklanacak

Türkiye’nin 171 yıllık denizcilik şirketi Catoni’nin 2017 yılını hedeflerinin üzerinde tamamlayacağına işaret eden Catoni Grup CEO'su Serdar Ayırtman, 2018 yılında hem projeye hem de enerji lojistiğine daha fazla konsantre bir yıl geçirmek istediklerini kaydetti.

Bir grup firması olan Catoni Grubu’nun üçü Türkiye’de, dördü yurtdışında olmak üzere yedi ayrı firma ile faaliyet gösterdiğini anlatan Grup CEO’su Serdar Ayırtman, faaliyetlerinin yüzde 80’inden fazlasının Türkiye’de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Merkezi İstanbul olan firmanın, yurtdışında Bulgaristan, Romanya, Gürcistan ve Gürcistan’ın arkasındaki Azerbaycan ve diğer Hazar Denizi etrafındaki ülkelerde temsilcilikleri vasıtasıyla faaliyetlerini yürüttüklerini belirten Ayırtman, enerji lojistiğindeki faaliyetlerinden dolayı yeniden yapılanmaya hazırlandıklarını belirtti.

Uluslararası piyasada marka değerini artırmayı istediklerini dile getiren Ayırtman, bu yüzden müsterilere daha yakın olmak adına böyle bir planın gündemlerinde yer aldığını ifade etti. 2015 yılında kaynakların daha etkin kullanılması adına grubu Catoni çatışı altında toplayarak içsel bir yapılanmaya gittiklerini anlatan Serdar Ayırtman, düzenli ve düzensiz sefer yapan acentelik faaliyetlerinin ana konularını oluşturduğunu aktardı. Müşteri portföylerinin hayli geniş olduğunu, geminin kiracısının da armatörünün de müsterileri olabildiğini anlatan Ayırtman, “Uluslararası bir işin ticaretini yapan firmalar da olabiliyor. Ayrıca navlun satın alma ve satın aldığımız navlunla beraber üzerine eklediğimiz katma derğerli diğer hizmetler önçekim, arka çekim gibi kapıdan kapıya yaptığımız taşımalar gibi aracılık hizmetleri de veriyoruz. Bunların bileşkesi olarak da biraz daha katma değerli lojistik servisi entegre lojistik çözümleri sunuyoruz. Entegre lojistik çözümlerinde özellikle enerji endüstirisine odaklandık. Doğal yenilenebilir enerjilerle üretilen projelerde entegre lojistik hizmetleri veriyoruz” şeklinde konuştu. Enerji sektöründe uluslararası standartlar olduğunu ve Catoni olarak hepsini alarak uzmanlaştıklarının altını çizen Ayırtman, Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlı olduğunu ancak son yıllarda enerji konusunda olumlu yönde politika izlendiğini belirtti. Ayırtman, Catoni olarak yardımcı hizmetler vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Hidroelektrik santaralleri ve büyük liman projeleri ile ilgili çalışmalarının Romanya ve Gürcistan’da devam ettiğini açıklayan Serdar Ayırtman “2018 yılında biraz daha proje ve enerji lojistiğine konsantre geçirmek istiyoruz. Catoni’nin geleceğinin proje ve enerji lojistiğinde olduğunu görüyoruz. 2017 yılında bütçelerimizin üstünde faaliyet gösterdik. Uzakdoğu’dan Türkiye’ye konteyner ithalatında ve ihracatında önemli rakamlara ulaştık. Bütçemizin hedefini aşmasındaki en büyük sebep bu oldu. Projeler açısından bakıldığında çok verimli olmadı. 2018 senesinde karlılık güzel ama bunu biraz daha çeşitlendirmek istiyoruz. Sadece konteyner hattı ve konteynerlarla değil çeşitlendirmemiz gerekiyor. Karlılıktan daha önemlisi devamlılık bizim için. Riskimizi dağıtmak. Yurtiçi piyasasına baktığımızda enerjiyle ilintili yada ilintisiz birçok konuda faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yeniden yapılanmayla ilgili çalışmalarımız olacak” şeklinde sözlerini tamamladı.

Vira Haber