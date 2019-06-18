Japonya'dan Kim'in balıkçı teknelerine müdahale

Japonya'da devriye gemilerinin, geçen aydan bu yana, ülkenin kuzey kıyıları açıklarında mürekkep balığı açısından zengin bölgede avlanmaya çalışan yüzlerce Kuzey Kore teknesini uzaklaştırdığı bildirildi.

Japon Sahil Güvenlik yetkilileri, mayıstan bu yana, ülkenin Yamatotai yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgesinden 300'den fazla Kuzey Kore teknesinin çıkarıldığını ifade etti.

BASINÇLI SU İLE MÜDAHALE

Japon devriye gemilerinin, uyarıları dikkate almayan 50 Kuzey Kore gemisine basınçlı su ile müdahale ettiği belirtildi.

Sahil Güvenlik kameraları, tekne ile denize açılan Kuzey Korelilerin, basınçlı su ile müdahale edildikten sonra balıkçı ağını terk ettiğini görüntüledi.

JAPONYA DEVRİYELERİ SIKLAŞTIRDI

Japon yetkililer, son yıllarda yasak bölgede avlanmayı artıran Kuzey Koreli balıkçı tekneleri için devriyeleri yoğunlaştırdı.

Japonya ile Kore Yarımadası arasında kalan sular zengin balık türlerine ev sahipliği yapıyor. Çin'den ve Kuzey Kore'den küçük tekneler trolle balık avlamak için bölgeye geliyor. Kışın mevsim rüzgarlarıyla kıyıya doğru sürüklenen tekneler sıkça Japonya sahillerine vuruyor.

İKİ BALIKÇI SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDU

Güney Kore, sınırda sürüklenen bir tekneden kurtarılan dört Kuzey Koreli balıkçıdan ikisinin ülkeye sığınma talebinde bulunduğunu duyurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, cumartesi günü Koreler arası deniz sınırının 150 kilometre güneyinde sürüklenen hasarlı bir tekneden dört balıkçının kurtarıldığı belirtildi.

Vira Haber