Enerji devleri YTÜ’de WESCE’19 ‘da buluşacak

Dünya Enerji Stratejileri Kongresi ve Fuarı (WESCE’19) ile; enerji alanındaki yeni fırsatları ve geleceği tartışmak üzere tüm paydaşları bir araya getirip, enerji teknolojilerinin gelişimi ve stratejik yol haritaları gibi kritik konularda, daha iyi bir gelecek için stratejik çözüm ve hedeflerin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla Dünya Enerji Stratejileri Kongresi ve Fuarı (WESCE’19) 26-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek .

Üç gün sürecek etkinlikte katılımcılar; enerji alanında üst düzey devlet yöneticilerini, akademiden ve sektörden katılan uzman konuşmacıları ve enerji liderlerini dinleme, ilgili konuşmacılarla tanışma ve görüşme fırsatı da elde edecekler. Stratejik konular üzerine panellere, tartışmalara ve bildirilere katılımın yanı sıra, yeni ürün ve teknolojilerin tanıtımı için hazırlanan fuar stantlarını inceleme imkânı da bulacaklar.

Dünya enerji karar vericileri, akademi ve endüstrinin farklı disiplinlerinden, sektörlerden etkili ve verimli tartışma ve işbirliğine sahne olacak bu kongrede, akademisyenler bilimsel araştırma ve bildirileriyle katılabilecekler.

Ayrıca WESCE’19 fuarında; teknoloji ve araştırma kuruluşları, şirketleri, Ar-Ge ve inovasyon ürünlerini sergileyecekler.

Vira Haber