Japonya'ya 'balina avcılığı' için 12 ülkeden kınama
Balina avcılığı nedeniyle tepki gören Japonya, Avrupa Birliği ve beraberindeki 12 ülke tarafından kınandı.
Japonya’nın uluslararası anlaşmalara uymayarak ticari amaçla balina avlamayı sürdürmesi, Avrupa Birliği ve beraberindeki 12 ülke tarafından kınandı.
Tokyo, avlanmanın yalnızca bilimsel araştırmalar için olduğunu öne sürerek, iddiaları reddediyor.
Japonya'nın balina avcılığı filosu, Kasım ayında okyanusun güneyinden çıkmış olduğu yolculukta, dört ay boyunca 333 minke balinasını öldürmeyi planlıyor.
Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'nun avlanma bildirisine imza atan Japonya, balinaları bilimsel araştırma adı altında yürüttüğü faaliyetle, bilimin adını istismar etmekle de suçlanıyor.
Japonya'ya dönük kınama mektubuna, Avrupa Birliği, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Şili, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Meksika, Yeni Zelanda, Panama, Peru ve Uruguay imza attı.
Vira Haber
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