Bu ada iki yıl önce doğdu, 30 yıl sonra yok olacak

2015 yılında su altında yaşanan bir volkan patlaması Hunga Tonga adasının doğmasına neden olmuştu. Birçok araştırma ve yazıya konu olan Hunga Tonga adası ile ilgili son araştırmada adanın 30 yıl sonra yok olacağı açıklandı. İşte bir patlama ile ortaya çıkan Hunga Tonga adası…

İki eski adanın arasında ortaya çıkan ve dünyanın en yeni adası olarak bilim dünyasına adını yazdıran Hunga Tonga için en fazla 30 yıl ömür biçildi.

Adanın bu kadar kısa ömrü olmasının nedeni olarak ise erozyon gösterildi. Tam adıyla Hunga Tonga-Hunga Ha’apai isimli yanardağ, beş yıl içinde ikinci kez patladı.

Patlamadan birkaç gün sonra alınan uydu görüntüleri, yeni kaya oluşumlarını ve denizde daha fazla tortu oluştuğunu gösterdi.

Rakımı 149 metre olan adanın suyun altından yükselişi 33 ay sürdükten sonra durdu.

Daha önce Hunga Tonga-Hunga Ha’apai’yi oluşturan iki adadan birinin yanında büyük bir dairesel krater vardı.

Son 150 yıl içinde dünyada buna benzer ada oluşumu sadece üç kez yaşandı.

Hunga Tonga Adası’nın deniz altından yeryüzüne yüksekliğinin 1400 metre olduğu belirtiliyor.

Hunga Tonga Adası’nın oluşumu Mars’taki Flank Volkanı’na olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

NASA bu nedenle bu ada üzerinde titizlikle duruyor. Bilim insanları adanın ziyaretçiler için tehlikeli olabileceğini söylüyor. Tehlikeye aldırış etmeden adaya gidenlerden biri 63 yaşındaki Gianpiero Orbassano…

İki arkadaşıyla birlikte adaya giden Orbassano adayı “tek zorluk tekneden adaya ulaşmaktı, ayrıca yüzey sıcaktı ve bunu hissedebiliyorduk “ şeklinde anlatıyor.Adanın güney tarafına yakın sığ kısımlarda, deniz tabanı neredeyse düz bir rafta kalmakta. Hunga Tonga Adası’nın ağzında kükürtlü bir göl de bulunuyor.

Adanın diğer bir ilginç yanı ise bu yeni arazi kütlesini çevreleyen iki adanın oldukça sert bir zemine sahip olması. Bu inanılmaz ada hakkında bir çok araştırma yapıldı. En önemli ve detaylı araştırma ise NASA’ya ait.

Vira Haber