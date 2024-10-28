Jeanneau Türkiye Trio Deniz’de Birleşti

Uzun yıllardır Jeanneau motor yatlar Türkiye temsilciliğini yürüterek dünya çapında satış rekorlarına imza atan Trio Deniz; Jeanneau yelkenli teknelerin Türkiye Distribütörü olarak markanın yelkenli segmentinde her zaman zirveye oynamasında çok önemli katkılarda bulunmuş bir diğer Jeanneau bayrak taşıyıcısı Top Leisure'ın hisselerini satın alarak, Jeanneau markasını Türkiye'de tek bir çatı altında topladı.

Dünya denizlerinde seyreden 200 binden fazla teknesiyle global yatçılık dünyasının en güvenilir markalarından biri hâline gelmiş efsane Fransız Jeanneau yat üreticisinin, yaklaşık 30 yıldır Jeanneau Yelkenli Türkiye D istribütörlüğü’nü büyük başarıyla sürdüren Top Leisure Yönetim Kurulu Başkanı İskender Akbaş'ın emeklilik kararı alması üzerine bayrağı, hâlihazırda Jeanneau Motoryat Türkiye Temsilcisi olarak markanın dünya ölçeğinde pek çok ödüle layık görerek örnek bayi gösterdiği Trio Deniz'in devralması yönündeki özel talebiyle Trio Deniz, Top Leisure'la sağlanan tam mutabakat neticesinde varılan devir anlaşmasıyla Jeanneau'nun hem yelkenli teknelerinin hem de motor yatlarının Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi oldu. Jeanneau genel merkezinin, büyük önem verdiği Türkiye pazarında yeni dönemde hayata geçireceği atılım stratejisi doğrultusunda desteklediği birleşmeyle, dünyanın en önemli 9 markasının temsilciliğini yürüten Trio Deniz'in Türk yatçılara hizmet verdiği İstanbul, Bodrum ve Göcek ofislerine Top Leisure'ın Marmaris Albatros Marina'daki tesisi de eklenecek. Bu sayede Trio ailesi alıştıkları birinci sınıf Trio hizmetine daha geniş bir kapsamda ve daha hızlı ulaşacak hem de Jeanneau yelkenli sahipleri de yüzde yüz müşteri memnuniyetine dayalı kusursuz Trio Deniz hizmetinden faydalanabilecek.

YATIRIMDA ATAĞA KALKTI

Jeanneau genel merkezinin kararlı desteğiyle Türkiye'deki tüm Jeanneau sahipleri ve elbette ki Türk yatçılık sektörünün diğer bileşenleri ve Trio Deniz'in çözüm ortakları için de çok olumlu ve verimli sonuçları olacak çok önemli birleşmeyle başlayan bu yeni dönemde Trio Deniz; 25. yılında Türkiye'nin 1 numaralı yatçılık firması konumunu pekiştirmek için aldığı yatırım atağı kararı doğrultusunda, temsilcisi olduğu Sanlorenzo, Bluegame, Prestige, Jeanneau, Sacs, Ryck, Hanse, Moody ve Excess'e ilaveten, Top Leisure'ı da bünyesine katılmasıyla Jeanneau yelkenlinin yanı sıra 1966'dan beridir performansı ve lüksü benzersiz şekilde harmanlayan Nautor Swan'ı da Türk deniz severlere ulaştıracak.

BAYRAĞI DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ

Top Leisure'ın uzun yıllardır Jeanneau yelkenlilerinin Türkiye’de bayrağını başarıyla taşıyan değerli bir marka hâline gelmiş olduğuna vurgu yapan Trio Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “Yapılan anlaşma doğrultusunda Top Leisure markasını koruyarak, Top Leisure’ın mevcut ekibi ile çalışmalara devam edeceğiz. Aynı zamanda hem ekibe hem de Top Leisure’ın Marmaris’teki merkez ve İstanbul’daki satış ofislerine yatırım yapacağız. İşin devamlılığını da sağlamış olacağız.” diye konuşarak, böylesine önemli bir markanın hisselerini devralmış olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu; İskender Akbaş'tan aldıkları bayrağı daha da yukarılara çıkarmak için çalışmalara ve yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

“Jeanneau Yelkenli Türkiye Distribütörlüğü ile sayısız yelkenliyi deniz severlerle buluşturduk. Ancak, geldiğimiz noktada emeklilik sürecine girmiş olmamla beraber çok değer verdiğim ekibimle birlikte büyüttüğüm Top Leisure markasını uzun yıllardır tanıştığım, Türk yatçılığına YATED çatısı altında da önemli katkıları olan değerli dostum Murat Bekiroğlu liderliğindeki Trio'ya satma konusunda anlaşmaya vardık.” diyen İskender Akbaş ise Top Leisure'ı emin ellere teslim etmiş olduğunun rahatlığını yaşadığını ifade ederek, “Göz bebeğimiz Top Leisure’ın bu satın almayla çok daha iyi noktalara ulaşacağına yürekten inanıyorum.” dedi.

TÜRKİYE İÇİN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ FIRSAT

Trio Deniz'in Top Leisure’ı stratejik olarak bünyesine katmasını, Jeanneau’nun Türkiye’deki gelişimi için eşi görülmemiş bir fırsat olarak değerlendiren Jeanneau CSO’su Sam Dubois “Birlikte, pazar konumumuzu güçlendirecek ve Jeanneau yelkenlilerinde en iyi deneyimi sunmak için mükemmel hizmet sağlamaya devam edeceğiz. Jeanneau’yu Türkiye’de lider bir konuma getirme sürecinde bugüne kadar yaptığı önemli katkılar için İskender Akbaş’a teşekkürlerimizi sunarız.”

Vira Haber